Gine'nin eski cumhurbaşkanı Camara hapishaneden firar etti: 9 ölü

Savcılıktan yapılan açıklamada, 4 Kasım Cumartesi günü başkent Konakri'de, Camara'nın kaldığı cezaevine yapılan silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.



Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 60 cezaevi çalışanının işten çıkarıldığı kaydedildi.



Camara ile kaçan ancak hala firari durumdaki Claude Pivi'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



KOMANDO OPERASYONU İLE FİRAR ETMİŞTİ

Geçen sene eylülden bu yana Konakri'deki Coronthie Cezaevinde tutuklu bulunan Camara ile o dönem hükümetin çeşitli kademelerinde bulunan Moussa Tiegboro Camara, Yamoussa Conte, Blaise Gomou ve Claude Pivi, cumartesi sabahın ilk saatlerinde hapishaneden firar etmişti.



Camara ve söz konusu 4 kişinin, hapishaneye baskın yapan özel bir komando birliği tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

