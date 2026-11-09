Girit açıklarında göçmen faciası. 14 kişi can verdi

Yunanistan 'ın en büyük adası Girit'teki Kalon Limenon sahilinin 15 deniz mili güneydoğusundan geçen Fas bandıralı bir konteyner gemisi, düzensiz göçmenleri taşıyan alabora olmuş bir tekne tespit etti.

Olay yerine gelen Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, tekneden 13 ceset çıkarırken, 18 kişinin sağ kurtarıldığı belirtildi. Sağ kurtulanlardan dördünün hastaneye kaldırıldığı ancak birinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Cesetleri bulunan 13 göçmenin ölüm nedeni henüz bilinmezken, Yunan yetkililer, alabora olan teknenin günlerce denizde kalmış olabileceğini ifade ederken, içindekilerin de şidddetli rüzgar altında kıyıya ulaşmaya çalışmış olabilecekleri değerlendiriliyor.