Girit Adası açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yunanistan ’ın Girit Adası açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği, merkez üssünün ise adanın güneydoğusuna 11 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin yerel saatle 06.18’de meydana geldiği kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA ART ARDA SARSINTILAR

Turizm açısından yoğun ilgi gören Yunanistan, 2025 yılında da birçok depremle sarsılmıştı.

Geçen yıl Haziran ayında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki bir deprem , ülkenin kuzeyindeki Aynoroz Dağı bölgesinde en az üç tarihi manastırda hasara yol açmıştı.