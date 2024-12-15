Girit'te göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

Girit'te göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Girit'te göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot 'a ulaşmaya çalışırken alabora oldu.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, kazadan kurtulan 39 kişinin Girit'e götürüldüğünü belirtirken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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