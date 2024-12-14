Girit'te göçmenleri taşıyan bot battı: Bir kişi öldü

Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Girit'te göçmenleri taşıyan bot battı: Bir kişi öldü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit Adası'nın güneyinde Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot 'a ulaşmaya çalışırken alabora oldu.

Olay yerine giden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yaptığı arama kurtarma çalışmalarında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazadan kurtulan 37 kişi, Girit'e götürülürken botta yaklaşık 80 kişinin olduğunu aktardı.

Tanıkların beyanı sonrası düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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