Girit'te göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot Yunanistan'a ulaşmaya çalışırken alabora oldu.



Olay yerine giden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yaptığı arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Kazadan kurtulan 39 kişi, Girit'e götürüldü. Kazadan kurtulanların beyanlarına göre botta yaklaşık 80 kişi vardı.



Onlarca kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.