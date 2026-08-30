Girne açıklarında Türk feribotu alabora oldu

260 YOLCU İÇİN KURTARMA HAREKÂTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere saat 12.00'de limandan ayrılan katamaran tipi feribotun kıyıdan 4 mil açıkta su alarak ters döndüğünü açıkladı.

TRT Haber'e konuşan Arıklı, feribotta yaklaşık 260 yolcunun bulunduğunu ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İhbardan yaklaşık 15 ila 20 dakika sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaştığını belirten Arıklı, operasyona Sahil Güvenlik botları, helikopter, bölgedeki sivil tekneler ve bir başka firmaya ait yolcu feribotunun katıldığını söyledi.

Bölgede deniz şartlarının ağır ve dalgalı olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, kazanın kesin nedeninin incelemeler sonucunda netleşeceğini vurguladı.

Yolcuların bölgedeki diğer deniz araçlarına aktarıldığını kaydeden Arıklı, Girne Limanı'nda ambulansların hazır bekletildiğini ve Sivil Savunma ekiplerinin ilk müdahaleler için limanda sahra hastanesi niteliğinde tıbbi müdahale çadırı kurduğunu açıkladı.

Durumu ağır olan yolcuların derhal hastanelere sevk edileceğini belirten Arıklı, temel önceliklerinin can kaybı yaşanmadan tahliyeyi tamamlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Arıklı, bir sonraki açıklamaısnda, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdikleri bilgisini verdi.

GENİŞ ÇAPLI KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'nın aktardığı bilgilere göre, kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter, 4 sahil güvenlik botu ve çok sayıda özel tekne katıldı.

Can yelekleri bulunan çok sayıda yolcu, sahil güvenlik botlarına ve özel teknelere alınarak tahliye edildi.

Kazadaki can kaybı ve yaralı sayısı ile olayın kesin çıkış nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, kurtarma tablosunun umut verici olduğu bildirildi.

Bölgede bir gün önce etkili olan şiddetli fırtınanın ardından denizde "ölü dalga" olarak adlandırılan hava ve deniz koşullarının hakim olduğu belirtildi.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisindekilere müdahale amacıyla hem limanda hem de hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın hemen ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, olası ihtiyaçlara hızla karşılık verebilmek amacıyla azami düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği, liman ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği ifade edildi.

FERİBOTA DAİR TEKNİK AYRINTILAR

Filo Denizcilik şirketine ait "High Speed Craft" sınıfındaki hızlı katamaran Filo Jet, 270 kişilik toplam yolcu kapasitesiyle sefer yapıyor.

Yalnızca yolcu taşımacılığı için tasarlanan feribotta otomobil ve tır gibi araçları taşıma kapasitesi yok. Toplam uzunluğu 40,5 metre olan feribotun genişliği ise 10,4 metre olarak ölçülüyor.

Girne ile Taşucu hattında çalışan yüksek hızlı feribot, iki liman arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 2 saate indiriyor. Şirket ayrıca Mersin ile Girne arasında 3 saatlik sefer alternatifleri de sunuyor.