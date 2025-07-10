Gizem 50 yıl sonra çözüldü: Ölü bulunan kadının kimliği tespit edildi

ABD’nin New Hampshire eyaletinde 50 yılı aşkın süre önce ölü bulunan ancak kimliği tespit edilemeyen kadının Nancy Gale Erickson olduğu anlaşıldı.



CBS News haber kanalının aktardığına göre, Marlborough bölgesindeki ormanlık alanda ölü bulunan kadının nasıl hayatını kaybettiği konusundaki inceleme ise devam ediyor.



“BU, BİR GİZEMİ ÇÖZMEKTEN DAHA FAZLASI”



Konu hakkında paylaşılan bilgilere göre, kadının cansız bedeni 16 Nisan 1974 tarihinde Route 124 yolu yakınlarındaki ormanlık bir alanda bulunmuştu. Dedektifler kadının 1973 yılı sonbaharında yaşamını yitirdiğini değerlendiriyordu.



Eyalet yetkilileri, dün bir açıklama yaparak adli tıp testlerinin Erickson’un kimliğinin tespit edilmesinde yardımcı olduğunu bildirdi.



Eyalet Emniyet Müdürlüğü’nden Kelly LaPointe, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu vaka üzerinde yıllardır devam eden çalışmanın ardından Nancy Gale Erickson’un kimliğini tespit etmek inanılmaz anlamlı. Bu, bir gizemi çözmekten daha fazlası. Bu, onun kimliğini yeniden ona vermek ve yaşadığı hayatı onurlandırmak demek. O, hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.



KAÇTI, GÖZALTINA ALINDI, YENİDEN KAYBOLDU



Erickson, şüpheli bir şekilde kaybolduğunda 21 yaşındaydı. Yetkililer, kadının New York’ta doğup büyüdüğünü, sonrasında Florida eyaletindeki Tampa’ya taşındığını bildirdi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Tampa’ya gelen kadın, burada bir hastanede çalışmaya başlamış, ardından, 1973 yılında bir gün yanına sadece bir çanta alarak ortadan kaybolmuştu.



Daha sonra Vermont’ta araba çalma suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, daha sonra işinden ayrılmıştı. Akıbeti o günden beri bilinmiyordu. Yetkililer, kadın hakkında fazla bilgi sahibi olan kişilerden kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

