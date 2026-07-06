Gizemli küreler sahile vurdu, yetkililer alarma geçti. "Sakın yaklaşmayın"

Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Queensland eyaletinde bir sahile vuran gizemli metal kürelerin büyük olasılıkla bir uzay roketine ait parçalar olduğunu açıkladı.

Ajans, hafta sonu bulunan altı metal kürenin "bir uzay aracına ait basınç tankları gibi göründüğünü" bildirdi.

Açıklamada, kürelerin hangi ülkeye ait roketten koptuğunun kesin olarak belirlenmesi için uluslararası makamlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Queensland İtfaiye Teşkilatı, kürelerin bulunduğu bölgede 50 metrelik güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu.

Yetkililer, bölgede benzer cisimler bulan vatandaşlara bunlara dokunmamaları, derhal bölgeden uzaklaşmaları ve acil yardım ekiplerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Yapılan değerlendirmelerde, kürelerin uzay araçlarında kullanılan yakıt tankları olabileceği ve içlerinde yanıcı ya da kimyasal açıdan tehlikeli madde kalmış olabileceği öne sürüldü.

Yerel basına göre koruyucu kıyafet giyen ekipler, olası tehlikeli maddelere karşı küreleri polis gözetiminde özel atık varillerine yerleştirdi.