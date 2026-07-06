Gizemli küreler sahile vurdu, yetkililer alarma geçti. "Sakın yaklaşmayın"
06.07.2026 09:33
Son Güncelleme: 06.07.2026 09:34
Avustralya Uzay Ajansı, bulunan altı metal kürenin "bir uzay aracına ait basınç tankları gibi göründüğünü" bildirdi.
Avustralya'da sahile vuran gizemli metal kürelerin bir uzay roketine ait basınç tankları olduğu düşünülüyor. Yetkililer, kürelerin tehlikeli madde içerebileceği ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Queensland eyaletinde bir sahile vuran gizemli metal kürelerin büyük olasılıkla bir uzay roketine ait parçalar olduğunu açıkladı.
Ajans, hafta sonu bulunan altı metal kürenin "bir uzay aracına ait basınç tankları gibi göründüğünü" bildirdi.
Açıklamada, kürelerin hangi ülkeye ait roketten koptuğunun kesin olarak belirlenmesi için uluslararası makamlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi.
GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Queensland İtfaiye Teşkilatı, kürelerin bulunduğu bölgede 50 metrelik güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu.
Yetkililer, bölgede benzer cisimler bulan vatandaşlara bunlara dokunmamaları, derhal bölgeden uzaklaşmaları ve acil yardım ekiplerine haber vermeleri çağrısında bulundu.
Yapılan değerlendirmelerde, kürelerin uzay araçlarında kullanılan yakıt tankları olabileceği ve içlerinde yanıcı ya da kimyasal açıdan tehlikeli madde kalmış olabileceği öne sürüldü.
Yerel basına göre koruyucu kıyafet giyen ekipler, olası tehlikeli maddelere karşı küreleri polis gözetiminde özel atık varillerine yerleştirdi.
Yetkililer, bölgede benzer cisimlerle karşılaşan vatandaşlara uzak durma çağrısı yaptı.
ATMOSFERE GİRİŞ SIRASINDA ROKETTEN KOPMUŞ OLABİLİR
Avustralya Uzay Ajansı, kürelerin bulunduğu konum ve fiziksel özelliklerinin, kısa süre önce atmosfere yeniden giren yabancı bir roket gövdesinden kopan enkazla uyumlu olduğunu belirtti.
Ajans, roketin hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI
Avustralya kıyılarında daha önce de benzer uzay enkazları bulunmuştu.
2023 yılında Batı Avustralya'da Perth yakınlarında kıyıya vuran dev metal kubbenin Hindistan'a ait bir Polar Uydu Fırlatma Aracı'ndan (PSLV) koptuğu doğrulanmıştı.
2011 yılında ise Afrika ülkesi Namibya'da bulunan benzer bir metal kürenin, insansız bir rokete ait yüksek derecede yanıcı hidrazin yakıtı taşıyan bir yakıt tankı olduğu değerlendirilmişti.