Gizemli sanatçı Banksy, yeni bir eserle ortaya çıktı

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğindeki grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki Yüksek Mahkemenin duvarına yaptığı yeni resmini Instagram hesabından paylaştı.



Banksy'nin yeni duvar resminde bir hakim, yerde yatan ve elinde boş pankart tutan bir eylemciye hakim tokmağıyla vurur halde resmedildi.



Duvar resminin tamamında siyah ve beyaz boya kullanılırken eylemcinin elindeki boş pankarta sıçrayan kan için kırmızı renk kullanıldı.



Banksy'nin resminin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği, resmin önünü metal plakalarla kapattı.



İngiliz medyasına konuşan eleştirmenler, duvar resminin Banksy'nin hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına verdiği tepki olarak yorumladı.



Gizimli sanatçı Banksy, 2023'te "Dur" yazan bir trafik tabelasına 3 dron çizmiş, eleştirmenler bunun Gazze'de ateşkes çağrısı mesajı olduğu yorumunu yapmıştı.

