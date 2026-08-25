Gizemli uçuş dikkat çekti. ABD'nin dev nakliye uçağı Moskova'da

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının erken saatlerde Letonya'dan Rusya'nın başkenti Moskova 'ya uçtuğu bildirildi.

Flightradar24 verilerine göre Boeing C-17 Globemaster III tipi uçak, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın Moskova'ya neden gittiği ve içerisinde kimlerin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

WASHINGTON YAKINLARINDAN LETONYA'YA GİTTİ

Uçuş takip verileri, askeri nakliye uçağının Moskova yolculuğundan önce ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssünden Letonya'ya gittiğine işaret etti.

Ardından Letonya'dan havalanan uçak Moskova'ya yöneldi.

C-17 Globemaster III, ABD Hava Kuvvetleri tarafından asker, ağır askeri teçhizat ve kargo taşımak için kullanılan uzun menzilli stratejik nakliye uçakları arasında yer alıyor.

KREMLİN: BİLGİMİZ YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a da dikkat çeken uçuş soruldu. Peskov, konu hakkında "Böyle bir bilgiye sahip değilim." diyerek yorum yapmadı.

ABD yönetimi de uçuşun amacı veya uçakta kimlerin bulunduğu konusunda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

UÇUŞUN AMACI BELİRSİZ

ABD'li yetkililer son yıllarda çeşitli temaslar için Rusya'yı ziyaret etmiş olsa da söz konusu uçakta sivil veya askeri yetkililerin bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

Flightradar24'ün dünya genelindeki uçakların konumlarını ve rotalarını alıcılar aracılığıyla takip eden verilerinin ise AFP tarafından bağımsız olarak doğrulanamadığı belirtildi.