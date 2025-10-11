Gizli belgeler ortaya çıktı: Biden, CIA'den Ukrayna'daki "yolsuzluk bağlantılarını" gizlemesini istemiş
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın, ailesinin Ukrayna’daki tartışmalı ticari ilişkilerine dair bir CIA notunun yayımlanmasını engellediği ileri sürüldü.
CIA Direktörü John Ratcliffe, eski ABD Başkanı Joe Biden ile ailesinin Ukrayna'daki ticari yolsuzluk iddialarına değinen söz konusu “çok gizli” notu arşiv incelemesi sonrasında gizliliğini kaldırdı ve kamuoyuna açıkladı.
2015 tarihli belgeye göre, dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Ukrayna ziyaretleri sırasında Kiev yönetimindeki yetkililerin rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.
Belgelerde, Ukraynalı yetkililerin Biden’ın yolsuzlukla mücadele konusundaki eleştirilerini “ikiyüzlü” bulduğu ve oğlunun Burisma adlı enerji şirketinin yönetim kurulunda yer almasının bu durumu daha da tartışmalı hale getirdiği kaydediliyor.
"KESİNLİKLE YAYINLANMAMASINI" TERCİH ETMİŞ
Belgelerde yer alan bir e-postada, Biden’ın CIA’den söz konusu raporun “kesinlikle yayılmamasını tercih ettiğini” belirttiği görülüyor. CIA’nin bu talebe uyması, kuruma göre “son derece sıra dışı ve siyasi nitelikte” bir durum olarak değerlendirildi.
Ratcliffe, yayımlanan belgelerin “istihbaratın siyasallaştırılmasına örnek” teşkil ettiğini söyledi.
ABD Kongresi Denetim Komitesi ise, Biden ailesi ve yakınlarının Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yabancı kaynaklardan 20 milyon dolardan fazla ödeme aldığını bildirmişti.