Gizli belgeler ortaya çıktı: Biden, CIA'den Ukrayna'daki "yolsuzluk bağlantılarını" gizlemesini istemiş

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın, ailesinin Ukrayna’daki tartışmalı ticari ilişkilerine dair bir CIA notunun yayımlanmasını engellediği ileri sürüldü.

CIA Direktörü John Ratcliffe, eski Başkanı Joe Biden ile ailesinin 'daki ticari yolsuzluk iddialarına değinen söz konusu “çok gizli” notu arşiv incelemesi sonrasında gizliliğini kaldırdı ve kamuoyuna açıkladı.

2015 tarihli belgeye göre, dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın Ukrayna ziyaretleri sırasında Kiev yönetimindeki yetkililerin rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Belgelerde, Ukraynalı yetkililerin Biden’ın yolsuzlukla mücadele konusundaki eleştirilerini “ikiyüzlü” bulduğu ve oğlunun Burisma adlı enerji şirketinin yönetim kurulunda yer almasının bu durumu daha da tartışmalı hale getirdiği kaydediliyor.

Gizli belgeler ortaya çıktı: Biden, CIA'den Ukrayna'daki "yolsuzluk bağlantılarını" gizlemesini istemiş - 1 CIA tarafından gizliliği kaldırılan belgede sarı işaretli kısımda, “Az önce Başkan Yardımcısı/Ulusal Güvenlik Danışmanı ile konuştum ve raporun kesinlikle yayımlanmamasını güçlü bir şekilde tercih ettiğini belirtti" notu yer alıyor.

"KESİNLİKLE YAYINLANMAMASINI" TERCİH ETMİŞ

Belgelerde yer alan bir e-postada, Biden’ın CIA’den söz konusu raporun “kesinlikle yayılmamasını tercih ettiğini” belirttiği görülüyor. CIA’nin bu talebe uyması, kuruma göre “son derece sıra dışı ve siyasi nitelikte” bir durum olarak değerlendirildi.

Ratcliffe, yayımlanan belgelerin “istihbaratın siyasallaştırılmasına örnek” teşkil ettiğini söyledi.

Kongresi Denetim Komitesi ise, Biden ailesi ve yakınlarının Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yabancı kaynaklardan 20 milyon dolardan fazla ödeme aldığını bildirmişti.

