Gizli biyolojik madde skandalı: Çinli bilim insanı havalimanında yakalandı

Çinli bir araştırmacının Wuhan'dan ABD'ye biyolojik materyal kaçırmaya çalıştığı ve gizli plan hakkında federallere yalan söylediği iddia edildi.

Suçlama belgelerine göre Chengxuan Han, pazar günü Şangay'dan gelen bir uçakla Detroit Metropolitan havaalanına indikten sonra tutuklandı. ABD'ye mal kaçırmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlandı.

Han, son haftalarda Michigan'a yasadışı biyolojik malzeme sokmakla suçlanan üçüncü Çinli bilim insanı oldu.

FBI, 33 yaşındaki Yunqing Jian ve 34 yaşındaki erkek arkadaşı Zunyong Liu'nun geçen yıl ABD'ye tehlikeli bir bitki öldürücü mantar örneği sokmaya çalışırken yakalandıklarını açıklamıştı. Michigan Üniversitesi'nde laboratuvar araştırmacısı olan ve çalışmaları için Çin hükümetinden fon alan Jian, geçen hafta ulusal güvenlik uzmanlarının “ABD gıda tedarikine saldırı” olarak nitelendirdiği bir planla suçlandı.

DÖRT PAKET GÖNDERMİŞ

New York Post'ta yer alan habere göre mahkeme belgelerinde, Han'ın ABD'ye gelişinin ardından sınır görevlileri Han'ın Çin'den “yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren” dört paket gönderdiğini tespit ettiği belirtildi.

Hem 2024 hem de 2025 yıllarında gönderilen paketler, Michigan Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarla ilişkili kişilere gönderilmişti.

Ancak mahkeme belgelerine göre Han, memurlara yalan söyledi ve Michigan laboratuvarı üyelerine paket göndermediğini belirtti. Ayrıca paketlerde petri kabı yerine plastik kaplar olduğunu iddia etti.

CİHAZIN İÇERİĞİNİ SİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mahkeme belgelerine göre, FBI ve İç Güvenlik Soruşturmaları Han'ı sorguladığında, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HUST) Yaşam Bilimi ve Teknolojisi Fakültesi'nde doktora öğrencisi olarak yaptığı araştırmadan biyolojik materyalleri laboratuvara gönderdiğini itiraf etti.

Müfettişler ayrıca Han'ın ABD'ye inmeden üç gün önce elektronik cihazının içeriğini sildiğini tespit etti.