Gizli günlükten kanlı plana: Her şey 7'inci sınıfta başlamış

ABD'nin Minneapolis eyaletinde bir kilisede silahlı saldırı düzenleyen 23 yaşındaki Robin Westman'ın günlüğü ortaya çıktı.

Günlüğüne göre Westman, küçükken sınıf arkadaşlarıyla okulda yaşanan silahlı saldırıları tartıştıktan sonra okuldan uzaklaştırıldığını iddia etti ve daha sonra bir günlüğüne bu olayın kitlesel katillere olan derin takıntısının kaynağı olduğunu yazdı.

On yıl sonra Westman, Annunciation Katolik Okulu'na geri döndü ve bu karanlık fantezilerini gerçekleştirdi; çarşamba sabahı bir ayin sırasında iki çocuğu öldürdü ve 18 kişiyi yaraladı. Minneapolis silahlı saldırının şokunu yaşarken, yetkililer Westman'ın saldırı ile aynı zamanda YouTube'da yayınlanan videolarda paylaştığı dağınık yazıları tarayarak cinayetin nedenini araştırıyor.

CNN'in, rahatsız edici içeriği gizlemek için çoğu Kiril alfabesiyle yazılmış olan bu sayfaların çoğunu inceleyerek, Westman'ın hayatındaki insanların, Westman'ın cinayetlerde kullandığı silahları satın almasını engelleyebilecek uyarı işaretlerini gözden kaçırıp kaçırmadıkları konusunda sorular ortaya attı.

"BENİ BULUN, YARDIM EDİN"

Westman saldırıyı dikkatlice planlarken, geçen hafta kiliseyi ziyaret ettiğini yazarken, iç mekanın şemasını çizerken ve silahları test ederken, yakalanmak istediğini de ima etti. Westman'ı çevreleyen “karanlık enerji” hakkında yorum yapan bir aile üyesini tanımladıktan sonra, tetikçi şöyle yazdı: “Beni bulun, yardım edin. Yardım edin diye bağırıyorum.”

KURBANLARI KİLİTLEMEK İÇİN HESAPLAMA YAPMIŞ

Yetkililer CNN'e, Westman'ın kısa süre önce Annunciation kilisesini ziyaret ettiğini ve Katolik inancına yeniden bağlanmakla ilgileniyormuş gibi davrandığını doğruladı. Westman günlüğünde kapı kollarına baktığını, kurbanları en iyi şekilde içeride kilitlemek için hesaplamalar yaptığını ve öğretmenlerin nerede olduğunu not aldığını anlatıyor. Polis bu yazıları “manifesto” olarak nitelendirirken, CNN'in incelemesi, el yazısı girişlerin tutarlı bir amaç beyanı veya siyasi bildiri olmaktan çok, saldırganın sorunlu zihin durumuna dair karışık, bilinç akışı penceresi olduğunu ortaya çıkardı.

Westman, “Bu bir kilise veya din saldırısı değil, mesaj bu değil” diye yazdı. “Mesaj, mesajın olmadığıdır” diye ekledi.