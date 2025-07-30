Gizli ilişkisi ortaya çıkan CEO'dan tazminat davası hazırlığı: "Hayatımı mahvettiler"

ABD Boston’da iki hafta önce gerçekleşen Coldplay konseri sırasında dev ekrana yansıyan bir "Kiss Cam" görüntüsünde sarmaş dolaş yakalanan çiftin, Astronomer adlı teknoloji şirketinin CEO’su Andy Byron ile aynı şirkette insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Kristin Cabot olduğu ortaya çıkmıştı.



Grubun solisti Chris Martin'in de ekranlara yansıyan görüntüye "Ya sevgililer ya da çok utangaçlar" demesi ise görüntülerin daha çok dikkat çekmesine neden olmuştu.

Görüntünün internette hızla yayılmasıyla, izleyiciler arasında bulunan çiftin başkalarıyla evli olduğu ve aralarında gizli bir ilişki yaşandığı ABD medyasına yansıdı.

SOLİSTE DAVA HAZIRLIĞI

Skandalın ardından Andy Byron, hem kamuoyu hem de ailesi tarafından gelen baskılar sonucunda CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaşananların hayatını mahvettiğini ifade eden Byron, kendisini ifşa eden kişi olarak gördüğü Chris Martin’e milyonlarca dolarlık tazminat davası açmaya hazırlandığını açıkladı.



Öte yandan hukuk çevrelerinden yapılan değerlendirmeler, Byron’un dava açması durumunda özel hayatının daha da göz önüne serileceğine ve bu sürecin kendisine hukuki bir kazanım sağlamayacağına işaret ediyor.

Konuya dair yorum yapan avukatlar, böyle bir davanın yalnızca Byron’un kamuoyunda daha fazla konuşulmasına neden olabileceğini, ancak yasal zeminde başarı şansının oldukça düşük olduğunu belirtiyor.



