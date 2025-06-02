Gizli istihbarat belgeleri ortaya koydu: ABD’li kayıp gazeteciyi Esad rejimi hapse atmış

Suriye’de akıbeti halen belirsizliğini koruyan kayıp ABD’li gazeteci Austin Tice’ın Beşar Esad rejimi tarafından hapse atıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili “çok gizli” istihbarat belgeleri, BBC tarafından kamuoyuna duyuruldu. Belgeler, Tice’ın Esad döneminde hapse atıldığını doğruladı. Eski Suriyeli yetkililer de BBC’ye yaptıkları açıklamada, Tice’ın alıkonulduğunu teyit etti.



“CİHATÇI GRUP” İDDİASI İKNA EDİCİ OLMADI



ABD yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda, Tice’ın dönemin Suriye hükümeti tarafından alıkonulduğuna inandıklarını belirtmiş, Esad rejimi ise bunu reddetmişti. Tice’ın nasıl alıkonulduğu konusunda da bilgi yoktu.



Gün yüzüne çıkan istihbarat belgeleri ve Esad rejiminde görev almış olan pek çok eski yetkilinin ifadeleri ise Tice’a kaçırılmasının ardından ne olduğunu ortaya koydu.



Buna göre, Tice, Ağustos 2012’de, 31’inci doğum gününden günler sonra Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Tice, o dönemde serbest gazeteci olarak çalışıyordu. Bundan yedi hafta sonra internette yayınlanan bir videoda, ABD’li gazetecinin gözlerinin ve ellerinin bağlı olduğu, silahlı kişiler tarafından tutulduğu ve “İslam’a inancını beyan eden” sözler söylemeye zorlandığı görülüyordu. Tice’ın “cihatçı bir grup” tarafından kaçırıldığı izlenimi olsa da analistler ve ABD’li yetkililer bunu sorgulamaya başlamıştı. Buna göre, söz konusu video “sahnelenmiş” olabilirdi.



Hiçbir grup ya da hükümet de Tice’ın kaybolması olayını üstlenmedi ve o günlerden bu yana kendisinden hiç haber alınamadı. Bu da nerede olduğu ile ilgili spekülasyonları beraberinde getirdi.



BELGELER ORTAYA ÇIKARDI: ŞAM’DA CEZAEVİNDE TUTULMUŞ



BBC, bir yıl kadar önce Radio 4’ün podcast serisi için başlatılan araştırma kapsamında konuyla ilgili bazı materyallere ulaştı. Aynı zamanda Suriyeli bir araştırmacıya bir istihbarat tesisine giderken eşlik eden BBC’nin ulaştığı belgeler, Esad rejiminin Tice’ı alıkoyduğuna yönelik ilk kanıtları da gün yüzüne çıkarmış oldu.



Suriye istihbaratındaki farklı birimler arasındaki yazışmaların olduğu ve “Austin Tice” yazısını taşıyan belgelerin gerçekliği, hem BBC hem de kolluk kuvvetlerince teyit edildi.



Söz konusu belgelerden üzerinde “çok gizli” yazan birinde, Tice’ın 2012 yılında Şam’daki bir gözaltı merkezinde tutulduğundan bahsediliyordu. Başka kaynaklar, bunun Tahouneh’te olduğunu belirtirken, Suriyeli eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi de Tice’ın paramiliter bir grup tarafından alıkonulduğunu kaydetti.



“DEĞERİNİ ANLAMIŞLARDI”



BBC’nin ulaştığı bilgilere göre, ABD’li gazeteci, Şam’ın Darayya bölgesinin yakınlarında, Esad’a sadık paramiliter bir güç olan Ulusal Savunma Güçleri (NDF) tarafından alıkonulmuştu. Suriyeli bir yetkili de BBC’ye yaptığı açıklamada, Tice’ın en az Şubat 2013’e kadar burada olduğunu doğruladı.



Tice’ın o dönemde mide sorunlarının olduğu ve iki kez doktor tarafından tedavi edildiği belirtildi. Buna göre, yapılan kan testleri, gazetecinin viral bir enfeksiyon geçirdiğini ortaya koymuştu.



Tice’ın tutulduğu yeri ziyaret eden ve onu gören bir adam, Tice’ın Suriyeli tutuklulardan daha iyi muamele gördüğünü ancak “üzgün göründüğünü, yüzündeki neşenin gittiğini” anlattı.



NDF’nin eski bir mensubu da “Austin’in değerinin anlaşıldığını” ve ABD ile diplomatik müzakerelerde “bir kart” olarak kullanılabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.



BIDEN "HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM" DEMİŞTİ



Habere göre, Tice, kısa bir süre boyunca tutulduğu yerden kaçmış, ardından yakalanmıştı. Tice, iki kez de Suriye hükümetinden bir istihbarat yetkilisi tarafından sorgulanmıştı. Bu olayın, 2012 yılının sonu ile 2013 yılının başı arasında bir zamanda gerçekleşmiş olduğu düşünülüyor.



Aralık 2024’te Esad rejimi yıkıldığında dönemin ABD başkanı Joe Biden, Tice’ın halen hayatta olduğuna inandığını söylemişti. Tice’ın annesi Debra Tice da “önemli bir kaynağın” kendilerine Tice’ın hayatta olduğunu ve “iyi muamele gördüğünü” doğruladığını söylemişti.



Fakat hapishaneler boşaldıktan sonra Tice’ın akıbetinin ne olduğu ortaya çıkmadı.

Tice, aynı zamanda daha önce Irak ve Afganistan’da görev yapmış eski bir deniz piyadesi ve Georgetown Üniversitesi’nde hukuk öğrencisiydi. Tice, 2012 yılında serbest gazeteci olarak iç savaşı takip etmek üzere Suriye’ye gitmişti. ABD’li gazetecinin akıbeti hâlâ bilinmiyor.

