Gizli İran raporu basına sızdı. "İran'ın füze stoklarının yüzde 70 yerli yerinde"

Amerikan The New York Times gazetesi, gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre, Hürmüz Boğazı çevreisnde İran , 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise yüzde 70'i kullanılabilir durumda.

İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor.



İRAN'IN YERALTI KAPASİTESİNİN YÜZDE 90'I KULLANILABİLİR DURUMDA



ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yer altı kapasiteleri.

Habere göre, Askeri istihbarat teşkilatları da, uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor.



ABD TARAFINDA MÜHİMMAT TÜKENİYOR

Raporda yer alan bir diğer bilgi de Washington tarafına dair. Buna göre, ABD ordusu, Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füzeleri de dahil olmak üzere birçok kritik mühimmat stokunu zaten tüketmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." diye paylaştı.



İran medyasına ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü. Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.