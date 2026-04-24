Gizli istihbaratla bahis vurgunu. ABD askeri Maduro baskınından binlerce dolar kazanmış

ABD ordusunda görevli asker Gannon Ken Van Dyke, Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro'ya yönelik operasyona dair gizli bilgilerle bahis oynamakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre Van Dyke, söz konusu operasyonun planlanması ve uygulanmasında görev aldı ve bu süreçte elde ettiği hassas bilgileri kişisel kazanç için kullandı.

400 BİN DOLARI AŞAN KAZANÇ

İddianamede, Van Dyke’ın Polymarket’te Venezuela ve Maduro ’ya ilişkin yaklaşık 13 bahis yaptığı, toplamda 33 bin dolar civarında bir yatırımla 400 bin doların üzerinde kazanç elde ettiği belirtildi.

Bahislerin, ABD güçlerinin Karakas’a girip Maduro’yu görevden alacağı yönündeki gelişmelere odaklandığı ifade edildi.

“GÜVEN İHLALİ” VURGUSU

ABD’li yetkililer, askerlerin görevleri gereği eriştikleri gizli bilgileri kişisel kazanç için kullanmalarının yasak olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür eylemlerin ciddi bir güven ihlali olduğu belirtildi.

Polymarket ise şüpheli işlemleri tespit ederek yetkililere bildirdiğini ve soruşturmaya destek verdiğini açıkladı.

Olay, son dönemde popülerliği artan tahmin piyasalarında içeriden bilgi kullanımı ve manipülasyon riskine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, Van Dyke’ın suçlu bulunması halinde onlarca yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.