Gizli NASA ses kaydı yayınlandı. Apollo 16 toplantısında "uzaylı üssü" yorumu

Pentagon tarafından kamuoyuna açılan üçüncü UFO belge paketi, Apollo 16 görevi sonrası yapılan bir NASA değerlendirme toplantısına ait ses kaydını gündeme taşıdı.

Kayıtta, Ay'ın karanlık yüzündeki bazı sıra dışı ölçümler ve anomaliler tartışılırken bir katılımcının "uzaylı üssü" ifadesini kullandığı duyuluyor.

APOLLO 16 SONRASI YAPILAN TOPLANTI YAYINLANDI

Cuma günü yayınlanan yeni UFO dosyaları arasında, 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 16 görevinin ardından yapılan NASA brifinglerine ait ses kayıtları da yer aldı.

16-27 Nisan 1972 tarihleri arasında gerçekleştirilen görev kapsamında astronotlar John Young ve Charles Duke, Ay'ın engebeli yüksek bölgelerini keşfederken Thomas "Ken" Mattingly ise Ay yörüngesinde görev yaptı.

Yayımlanan yaklaşık 55 dakikalık toplantı kaydında, Ay'ın uzak yüzünde tespit edilen yer çekimi ölçümleri, lazer verileri ve açıklanamayan bazı anomaliler ele alınıyor.

“BÜYÜK BİR DELİK” TARTIŞILDI

Toplantıda konuşmacılar, Van de Graaff Krateri yakınlarında bulunduğu belirtilen ve "çok büyük bir delik" olarak tanımlanan oluşuma odaklanıyor.

Kayıtta bir konuşmacı, "Ay'ın arka tarafında, Van de Graaff civarında büyük deliğimizi görüyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Konuşma daha sonra beklenmedik bir yöne evriliyor. Aynı kişi, söz konusu oluşum için "Bir uzaylı yıldız üssü ya da benzeri bir şey olabilir." yorumunu yaptıktan sonra sunumun bir sonraki bölümüne geçiyor.

RESMİ KAYITLARDA YER ALMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu ifade, Apollo 16 görevinin resmi dökümlerinde yer almıyor. Ancak ses kaydında bu yorumun, Ay'daki ölçüm verileri ve jeolojik anomaliler üzerine yapılan teknik bir tartışma sırasında dile getirildiği belirtiliyor.

Kaydın bağlamı, sözlerin ciddi bir değerlendirme mi yoksa espri amaçlı mı söylendiğini net biçimde ortaya koymuyor.

CIA BELGESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan belgeler arasında 1958 tarihli bir CIA notu da bulunuyor. Belgede, Manhattan Projesi ve Los Alamos'ta görev yapan kimya mühendisi Dr. Leon Davidson ile gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinden bahsediliyor.

Notta, yok edildiği öne sürülen bir "uzay mesajı" ve bu mesaja ait vericinin akıbetine ilişkin endişelerin dile getirildiği ifade ediliyor.

UFO ARŞİVİNE İLGİ BÜYÜYOR

Pentagon , kamuoyuna açılan UFO arşivine yönelik ilginin rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Yetkililere göre internet sitesinin Mayıs ayında açılmasından bu yana dünya genelinde 1,7 milyardan fazla ziyaret gerçekleştirildi.

Son belge paketiyle birlikte kamuya açık arşive çok sayıda yeni belge, fotoğraf ve video eklendi.