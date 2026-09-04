Gizli Servis'te skandal. Güvenlik protokolleri 35 yıldır güncellenmemiş

ABD Gizli servisi güvenlik skandalıyla sarsıldı. Kurumun ABD Başkanını çağdışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı.

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun güvenlik protokollerini 1991 yılından bu yana, tam 35 yıldır güncellemediğini belirledi.

GİZLİ SERVİS'TE GÜVENLİK AÇIKLARI

Rapor, Donald Trump ’a yönelik 2024'teki suikast girişimi dahil peş peşe yaşanan zafiyetlerin ardından hazırlandı. Gizli servisin geçmiş hatalardan ders almadığı da belirlendi.

Son 10 yılda koruma görevlerini doğrudan aksatan 83 kritik olay tespit edildi. Gizli Servis ’in bu vakaların yalnızca 25’inin ardından prosedür değiştirdiği, kalan risklerde ise hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı.

İHA'LARA KARŞI DA HAZIR DEĞİLLER

Kurumun insansız hava araçlarına karşı eski ve yetersiz yöntemlerle mücadele ettiği de belgelendi.

Gizli servisin kendi koyduğu "her 4 yılda bir protokolleri gözden geçirme" kuralını dahi çiğnediği görüldü.

TÜRKİYE'DEKİ NATO ZİRVESİ'NDEN DÖNÜŞÜ DE İNCELENECEK

Trump’ın Türkiye ’deki NATO Zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı.

Kongre’yi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı.

Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.