Gizli Servis'ten itiraf: Trump'ı ölüme mi gönderdiler?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koruma ekibi, Gizli Servis tarafından son iki yıldır kendilerine yeterli kaynak ve personel sağlanmadığından şikayet ediyor.



Gizli Servis sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurumun geçmişte Trump için belirli kaynakları sağlamadığını, bunun yerine yerel kuvvetler de dahil olmak üzere başka güvenlik önlemleri sunduğunu söyledi.

İKİ YILDIR REDDEDİLEN KORUMA TALEBİ



Washington Post ve New York Times gazeteleri, Gizli Servis'in Trump'ın güvenlik ekibinin son iki yıldır yaptığı "ek güç taleplerini" reddettiğini bildirmişti. Eski başkana yakın bazı kişiler, bu kararın kurumun üst düzey yöneticileri tarafından alındığını ve Trump'ın şahsına yönelik olduğunu düşünüyor.



ABD'li yetkililer daha önce, Gizli Servis'in Pensilvanya mitingi öncesinde eski başkan için güvenliği artırdığını, çünkü ABD istihbarat teşkilatlarından Trump'a karşı olası bir İran suikast planı hakkında bilgi aldığını söylemişti.

GİZLİ SERVİS'İN GÜVENLİK AÇIĞI



Gizli Servis ajanları, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte mitingin güvenliğini sağlamaktan sorumluydu. 20 yaşındaki suikastçı Crooks, sadece 130 metre uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtı ve Trump'ı kulağından vurdu.



İddiaya göre Gizli Servis, Trump için talep edilen ek korumayı yeterli kaynak olmadığı gerekçesi ile reddetti.

Gizli Servis, saldırının gerçekleştiği mitingde güvenliğe yardımcı olmak için yerel kolluk kuvvetlerini görevlendirme şekli nedeniyle incelemeye tabi tutuldu.

"ALANDA SERBESTÇE DOLAŞABİLDİ"



Teşkilat, saldırganın bulunduğu binayı korumak yerine, önemli sayıda yerel kolluk kuvveti memurunu güvenlik çevresi içinde çalışmakla görevlendirdi.



Suikastçı, yerel polis memurlarının onun garip hareketlerini fark edip diğer kolluk kuvvetlerine haber vermesine rağmen, çatıdaki pozisyonunu almadan önce çevrenin dışında serbestçe dolaşabildi.