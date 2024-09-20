Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!

ABD Gizli Servisi, eski başkan Donald Trump'a düzenlenen ikinci suikast girişiminin ardından tepki toplayan paylaşımı nedeniyle teknoloji devi Elon Musk hakkında inceleme başlattı. Musk, ikinci suikast girişiminden sonra X sosyal medya platformunda, "Hiç kimse Biden-Harris'e suikast düzenlemeye çalışmıyor" paylaşımında bulunmuştu.

Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!
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Gizli Servisi, teknoloji devi 'ın Başkan ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönelik girişimlerinin olmaması nedeniyle yaptığı paylaşımın ardından soruşturma başlattı.

Musk, eski ABD Başkanı 'a yönelik ikinci suikast girişiminden sonra X sosyal medya platformunda, "Hiç kimse Biden-Harris'e suikast düzenlemeye çalışmıyor" paylaşımında bulunmuştu.

GİZLİ SERVİS'İN RADARINA TAKILDI

Paylaşımın tepki çekmesinin ardından Musk, kısa süre içinde gönderiyi sildi ancak Gizli Servis'in radarından kaçmayı başaramadı. Paylaşımı silmemek için uzunca bir süre direnen Musk, gönderinin bir şaka olduğunu ileri sürdü.

Beyaz Saray ise Musk'ın paylaşımını sorumsuz bir söylem olarak nitelendirerek eleştirdi.

Soruşturma Musk'ın herhangi bir ceza alacağı anlamına gelmiyor, ancak büyük ihtimalle başkan veya başkan adayı için bir tehdit oluşturmadığını kanıtlaması gerekecek.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI VAR

ABD'de başkanı veya başkan yardımcısını tehdit etmek, beş yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilen bir suçtur.

Musk, temmuz ayında gerçekleştirilen suikast girişiminde kulağından yaralanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

Trump, Musk'ı kabinede veya danışmanlık görevine atamayı değerlendirebileceğini söylemişti.

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