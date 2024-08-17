Gizli Servis'ten Trump tedbiri: Sadece görevdeki başkanlar için kullanılıyor!

Gizli Servis, ABD seçimlerinde başkan adayı olan Donald Trump'ın açık hava mitingleri için kurşun geçirmez cam kullanımına hazırlanıyor. Güvenlik önlemi, geçen ay bir silahlı saldırganın Trump'a suikast girişiminde bulunmasının ardından geldi.

Gizli Servis'ten Trump tedbiri: Sadece görevdeki başkanlar için kullanılıyor!
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Gizli Servisi, eski Başkan 'ın açık hava mitinglerine yeniden başlaması için kürsüsünü kurşun geçirmez camla çevrelemeye hazırlanıyor.

Bu önlem genellikle yalnızca görevdeki başkanlar için kullanılıyor ancak Gizli Servis, 1972'de George Wallace'tan bu yana bir başkan adayına yönelik ilk suikast girişiminin ardından bir istisna yapacak.

Gizli Servis, geçen ay Pensilvanya'nın Butler kentinde bir silahlı saldırganın Trump'ı kulağından vurmasının ardından açık hava mitingleri düzenlemeyi bırakmasını önerdi.

Trump, suikast girişiminden bu yana bir düzineye yakın kampanya etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerin hepsi de kapalı alanda gerçekleştirildi.

TRUMP'IN ÖZEL İSTEĞİ

Kaynaklar, Trump'ın özel olarak açık havada kampanya yürütme isteğini dile getirdiğini ve bunun için güvence istediğini aktardı.

Kaynaklara göre Trump'ın koruma ekibi, Trump'ın üç tarafını cam panellerle çevrelemeye hazırlanıyor. Ancak bu tedbirin ne zaman uygulanacağı henüz belli değil.

Balistik camlar genellikle askeri bir kargo uçağıyla gerekli alanlara uçuruluyor. Trump'ın durumunda ise Gizli Servis, ihtiyaç duyulan her yere kamyonla taşınabilmesi için ülke genelinde birden fazla setin depolanmasını sağlayacak.

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