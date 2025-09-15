Gizli soruşturma sızdı: İsrail ordu şefi, 7 Ekim planını nasıl gözden kaçırdı?

Gizli iç soruşturma, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) operasyon şefinin Hamas'ın 7 Ekim saldırısından habersiz olduğunu ortaya çıkardı. İsrail ordusunun rutin ve savaş zamanında kuvvetlerini yöneten IDF Operasyon Bölümü, Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu" hakkında önemli istihbarat bilgilerini alamadı ve 7 Ekim saldırısından saatler önce sadece kısmi uyarılar üzerine harekete geçti. Bu bilgiler, gizli tutulan bir iç soruşturmanın bulgularında ortaya çıktı. İsrail basınından Ynet News'te yer alan habere göre o dönemde IDF Operasyon Bölümü başkanı olan Tümgeneral Shlomi Binder, Gazze'deki şüpheli faaliyetlerden ancak 7 Ekim saat 02.30'da haberdar oldu ve birkaç saat sonra ulusal acil durum ilan etti. Soruşturma onun eylemlerini eleştirdi ancak genelkurmay başkanının Binder'ı desteklemesi bekleniyor.

Hamas, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail ordusunu hazırlıksız yakaladı.

"ERİHA DUVARI" 2022'DE RAPOR EDİLDİ



O dönemde bölümün başında olan ve şu anda Askeri İstihbarat Şefi olan Tümgeneral Shlomi Binder, görev süresi boyunca Hamas'ın “Eriha Duvarı” planı hakkında hiçbir zaman bilgilendirilmedi. Saldırı planı, saldırıdan bir yıldan fazla bir süre önce 8200 Birimi tarafından ortaya çıkarıldı ve 2022'de bir istihbarat raporuna dönüştürüldü.



Binder, Şin Bet güvenlik servisi ve Askeri İstihbarat'ın ilk kez işaretleri fark etmesinden 5 saat sonra, 7 Ekim saat 02.30'da Gazze'de olağandışı faaliyetler olduğu bilgisini aldı.



Binder'in o geceki eylemleri, IDF'nin operasyonel başarısızlıklarla ilgili kendi soruşturmalarını inceleyen, emekli Tümgeneral Sami Turgeman başkanlığındaki bir komite tarafından inceleniyor. Binder'in, mevcut Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den destek alması bekleniyor. Binder, gece boyunca tam bir durum değerlendirmesi yapsa bile “sonuç değişmeyecekti” diye savunuyor.



Genelkurmay Başkanı Zamir dün, 2026 yılına kadar devam etmesi beklenen Gazze'deki planlanan manevra öncesinde, orduda karışıklık çıkmasından korkarak, komitenin bulgularının ele alınmasını ve yayınlanmasını dondurma kararı aldı. Bu karar, kritik bir aşamada ordunun üst kademeleri arasındaki birliği korumak amacıyla alındı.



"SALDIRIDAN ÖNCEKİ GECE EKSİKLER VARDI"



Askeri yetkililer, Turgeman Komitesi'nin Operasyon Bölümü'nün soruşturmasının, özellikle saldırıdan önceki geceki davranışları konusunda eksik olduğunu tespit ettiğini söyledi. Güney Komutanlığı ve Gazze Bölümü'ndeki diğer incelemelerin aksine, bu vaka Tel Aviv'deki IDF'nin yer altı komuta sığınağında videoya kaydedildi, böylece soruşturmacılar olayları dakika dakika takip edebildi.



Soruşturma, Binder'ın Hamas'ın gerçek saldırı planından haberdar olmadığını ve bunun yerine, en fazla 70 Hamas üyesinin dahil olduğu iki küçük çaplı sızma eylemini öngören “Parash Pleshet” adlı acil durum senaryosu hakkında bilgilendirildiğini ortaya çıkardı. Gerçekte ise Hamas, Gazze sınırındaki birçok noktadan kitlesel bir saldırı başlattı.



İsrail askerleri, Hamas'ın saldırısı sonrası kritik noktalara konuşlandırılmıştı.