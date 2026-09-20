GKRY, İsrail’den aldığı Barak MX hava savunma sistemini ilk kez sergileyecek

Rum basınında yer alan haberlere göre; askeri geçit töreninde Yunanistan’ı Savunma Bakanı Nikos Dendias temsil edecek. Mısır Silahlı Kuvvetleri’nden bir askeri birliğin yanı sıra çeşitli ülkelerden askeri unsurların da törende yer alması bekleniyor.



KAHİRE'DE ÜÇLÜ TOPLANTI

Haberde ayrıca Rum bakan Palmas’ın Mısır’ın başkenti Kahire’de Yunanistan ve Mısır savunma bakanlarıyla üçlü toplantı gerçekleştirerek ortak askeri tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri konusundaki iş birliğini ele alacağı öne sürüldü.