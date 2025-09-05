Gladyatörlerin ayılarla dövüştüğü ilk kez kanıtlandı

Sırbistan’daki bilim insanları, Roma amfitiyatrosunda insanlarla dövüşmüş bir boz ayıya ait ilk fosil kanıtı sundu. Talihsiz hayvanın korunmuş kafatasında, ölümüne yol açmış olabilecek keskin bir darbenin izleri bulundu.

KANLI GÖSTERİLER

Uzmanlara göre ayı, bugünkü Sırbistan’da yer alan önemli Roma yerleşimi Viminacium’daki arenada dövüştürülmüş olabilir. Futbol stadyumlarına benzeyen oval yapıda 12 bin kişi, kanlı gösterileri izlemek için toplanıyordu.

2016’da amfitiyatro yakınlarında çıkarılan kafatası, ayının altı yaşında, Balkan boz ayısı popülasyonundan yakalanmış bir erkek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, hayvanın uzun süre kafeste tutulduğunu, dişlerindeki aşınmanın “demir parmaklıklara diş geçirme” izleri taşıdığını belirtiyor.

ÖLÜMCÜL DARBE VE HASTALIK

Kafatasında, büyük olasılıkla mızrakla açılmış bir travmatik kırık tespit edildi. Kemik iyileşme göstermeye başlamış olsa da, enfeksiyon nedeniyle iltihaplanma gelişmiş ve hayvanın ölümünde rol oynamış.

Araştırmacılar, “Bu ayının haftalar değil, yıllar boyunca kafeste tutulduğu ve birçok kez dövüşlerde sahneye çıkarıldığı anlaşılıyor” dedi.

ROMA HALKI BÖYLE EĞLENİYORDU

Roma amfitiyatrolarında sabahları hayvan dövüşleri, öğlenleri ise suçluların vahşi hayvanlara parçalatıldığı infazlar düzenlenirdi. Arenada domuz, boğa, panter, köpek, aslan gibi birçok hayvan kullanılırken, boz ayı da yazılı kaynaklarda sıkça geçiyor.

HAYVANLARLA DÖVÜŞENLER GLADYATÖRLER MİYDİ?

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Kathleen Coleman, aslında “gladyatörlerin” hayvanlarla değil, insanlarla savaştığını hatırlatıyor. Hayvanlarla dövüşenlere “bestiarii” adı veriliyordu.

Antiquity dergisinde yayımlanan yeni çalışma, fosil kanıtına dayalı olarak boz ayıların da Roma gösterilerinde yer aldığını ortaya koyarak, imparatorluğun kanlı eğlencelerine dair yeni bir pencere açtı.