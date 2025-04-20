Göç yolunda nöbet: Ruslar kurbağalar için bir arada

Rusya'nın St. Petersburg kentinin kuzeyindeki bir doğa parkında gönüllüler gece gündüz nöbet tutuyor. Bu nöbetin nedeni kurbağalar.



Doğa parkı içindeki asfalt yol, kurbağaların göç güzergahında yer alıyor. Kurbağalar, yumurtlama alanlarına gidebilmek için afalt yoldan geçmek zorunda kalıyor.



Kurbağaların yoldan geçen otomobillerin altında kalmaması için gönüllüler bölgede yılın bu memvsiminde nöbet tutuyor.



Gönüllüler eldiven takarak yakındaki gölete gitmeye çalışan kurbağaları yoldan kendileri geçiriyor. Bu uygulama 2016'dan beri sürüyor. Her yıl 700 gönüllü, kurbağaların ölmesini engellemek için seferber oluyor.



Nisan ortalarında başlayan kurbağa göçü en az iki ay sürüyor. Gönüllerin şimdiye kadar 17 bin kurbağının geçisine yardım ettikleri belirtiliyor.



Yumurtlama alanları olan gölete nisan ayında giden kurbağalar, mayısta tekrar ormana geri dönüyor. Dolasıyla gönüllülerin iki ay boyunca nöbete devam etmeleri gerekiyor.

