Göçebe savaşçılar 2 bin yıl önce öldürdükleri düşmanların derisinden elbise yapıyordu

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı keşif, Antik Yunanlılar'ın İskitler'in gaddarlığı hakkında anlattığı hikayelerin bir efsaneden fazlası olduğunu gösteren ilk kanıt oldu.



Ekip, insan derisinin hayvanlardan alınan deriyle karıştırıldığını ve savaşçının ganimet olarak taşıdığı yama benzeri bir malzemeye dönüştürüldüğünü buldu.



Ekip, Ukrayna'nın güneyindeki 14 farklı İskit bölgesinde 18 mezarda çalıştı ve 45 deri örneği buldu.



Bu ganimetlerde kullanılan hayvan derilerinin çoğunun keçi veya koyun türlerinden, diğerlerinin ise etobur hayvanlardan elde edildiği belirlendi.



Ekip derisi kullanılan vahşi hayvanların kaplan, aslan, sansar, su samuru veya sırtlan olduğuna inanıyor.



Araştırmada "Tarihin Babası" olarak bilinen Antik Yunan Herodot'un, M.Ö. 430 civarında İskitler hakkında yazdığı metni doğrulayan, insan derisinden yapılmış iki örnek ortaya çıktı.



İnsan derisi örneklerinden biri keçi, at ve sığır derisiyle karıştırılarak yapılmış bir "ok çantasında" tespit edildi. İkinci eser ise insan, koyun, keçi ve at derisinin birleşiminden oluşuyor.

HERODOT TARİHİNDE İSKİTLER



Herodot'un yazdığı metinler arasında İskitler'in düşmanlarının kanını içtiği, insan kafataslarını ganimet olarak aldıkları ve ölü düşmanlarının derisini deri kılıflar yapmak için yüzdükleri hikayeler yer alıyor.



İskitler veya Sakalar, M.Ö. 9. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıla kadar Avrasya bozkırlarının büyük bölümünde dolaşan İranlı göçebelerdi.



Atlı savaşlarda ustalaşan ilk kişiler arasında oldukları ve bağımsız kabileler halinde yaşadıkları düşünülüyor. Aynı zamanda yetenekli okçulardı ve sıklıkla paralı asker olarak istihdam ediliyorlardı.