Göçmen faciasında iki yıl sonra ilk adım: Yunanistan'da 17 kişi yargılanacak

Akdeniz’de son on yılın en ölümcül göçmen teknesi faciasıyla ilgili 17 sahil güvenlik görevlisi suçlanıyor.



14 Haziran 2023 sabahı, aşırı kalabalık Adriana adlı balıkçı teknesi, Yunanistan açıklarındaki Pylos yakınlarında battı. Faciada yaklaşık 650 kişi kayboldu.

"SUÇLAMALARIN GELMESİ İKİ YIL SÜRDÜ"



Kazadan sağ kurtulanlar BBC’ye verdikleri ifadelerde, Yunan sahil güvenlik güçlerinin tekneyi çekmeye çalıştığını, bu esnada yapılan hatanın teknenin alabora olmasına neden olduğunu ve olayın ardından tanıkların susturulduğunu öne sürdü.



Kurtulan Suriyeli Ahmed, “Bu kadar çok insan olaya tanık olmasına rağmen suçlamaların gelmesi iki yıl sürdü.” dedi.



KAPTAN HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR



Yunan makamları ise iddiaları reddediyor. Pire Deniz Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı, sahil güvenlik bünyesindeki 17 kişinin ceza davasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti.



Sanıklar arasında, faciada “en az 82 kişinin ölümüne neden olmak”la suçlanan sahil güvenlik gemisi LS-920’nin kaptanı da yer alıyor.

EN AZ 500 KİŞİNİN DAHA ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR



Resmi kayıtlara göre sadece 82 kişinin cansız bedenine ulaşılabildi. Ancak teknede bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 500 kişinin daha hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



Kaptan ayrıca, “deniz taşımacılığına tehlikeli şekilde müdahale etmek” ve göçmen teknesine “yardım sağlamamak”la da suçlanıyor. Gemi mürettebatı ise kaptanın eylemlerinde “basit suç ortaklığı” yapmakla itham ediliyor.