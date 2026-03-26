Göçmenlere işini yaptırdı, para ödememek için ICE'ı aradı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir ev sahibi, göçmen çalışanlara evinin çatısını yaptırdı. 10 bin dolarlık işin parasını vermemek için ev sahibi ABD Gümrük Muhafaza Ekipleri ICE'ı aradı. Eve gelerek 6 Guatemalalı işçiyi göz altına alan ICE ekiplerine ev sahibi merdiven vererek yardım etti. İşçiler çalışırken gözaltına aldı.

Olayı işçilerin mesai arkadaşı, cep telefonuyla canlı yayın açarak sosyal medyada duyurmaya çalıştı. Sosyal medya platformlarındaki görüntüler milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. İşçilerin kullandığı aletlerin bulunduğu araç işçiler götürüldükten sonra olduğu yerde kalırken, ev sahibinin gözaltı işleminin hemen ardından evinin çevresini temizlediği anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan işçilerden birinin beş aylık hamile bir eşi ve iki küçük çocuğu olduğu belirtildi. Yaklaşık 12 bin nüfuslu Cambridge şehrinde yaşanan olay, belgesiz işçilere yönelik muamele ve iş yerlerindeki ICE baskınları konusundaki ulusal tartışmaları yeniden alevlendirdi. İnternet kullanıcıları, işçileri ihbar eden ev sahibinin kimliğinin açıklanması ve kamuoyu önünde hesap vermesi yönünde yoğun tepki gösterdi.

Maryland eyaletindeki iş-işçi yasalarına göre göçmenlik statüsüne bakılmaksızın tamamlanan işin ücretinin ödenmesini garanti altına alınıyor. Ev sahibinin ödememek için ICE'ı çağırdığı 10 bin dolarlık ücretten sorumlu tutulabileceği ifade ediliyor. Olayla ilgili olarak ICE ve Cambridge polisi henüz resmi bir açıklama yapmazken, tepkilerin odağındaki ev sahibinin ismi gizliliğini korumaya devam ediyor.