ABD'de göçmenlere yönelik "sıfır tolerans" uygulamasına ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ile eski Başkan George W. Bush'un eşi Laura Bush da tepki gösterdi.



Trump yönetiminin uygulamasına göre, ABD'ye yasadışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.



Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, çok sayıda kesim tarafından eleştiriliyor. Melania Trump binlerce çocuğun ailelerinden ayrı düştüğünü görmekten "nefret ettiğini" söyledi.



Melania Trump, "Sınırın her iki yanındaki tarafların göç yasalarında reform yapmasını" ümit ettiğini de belirtti.



Uygulmaya hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler cephesinden tepki var. Demokrat Parti'den bir heyet, New Jersey'de göçmenlerin tutulduğu merkezi ziyaret ederek, uygulamanın durdurulmasını istedi.



ABD eski Başkanı George W. Bush'un eşi eski First Lady Laura Bush da Washignton Post gazetesine yazdığı makalede uygulamayı "zalimce" olarak nitelendirdi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 19 Nisan-31 Mayıs arasında ülke sınırındaki yasadışı geçişlerde yaklaşık 2 bin çocuk ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı.



