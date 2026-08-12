Göçmenleri engellemek için elektroşok eldiveni kullanacaklar. 20 milyon dolarlık yatırım

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayınlanan bir bildiride, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı) personeline elektroşok eldiveni tedariki için 20 milyon dolara kadar fon ayrıldığı ve bu eldivenlerin yasadışı göçmenler üzerinde kullanılacağı belirtildi.

İsminin kısaltması İngilizcede “eldiven” anlamına gelen “Glove” (Generated Low Output Voltage Emitter - Düşük Çıkış Voltaj Yayıcı) adı verilen bu cihazlar “bireyleri üç saniyeden kısa sürede itaate getirmede” çok etkili.

Şirket, cihazı "birçok durum için insancıl, düşük optikli, gerilimi azaltıcı bir çözüm" olarak tanıtıyor.

Bu eldivenler daha önce ABD'deki hapishanelerde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı.

Hak savunucuları, ICE memurlarının Başkan Donald Trump'ın sıkı göçmen politikası konusunda halihazırda eleştirilere muhatap olduğunu söyleyerek plana ilişkin endişelerini dile getirdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nde polislik üzerine proje direktör yardımcısı Jenn Rolnick Borchetta, Associated Press'e yaptığı açıklamada, cihazların sivil göçmenlik uygulamalarında neden kullanıldığını sorguladığını belirtti.

Borchetta ayrıca “ICE, geçen yıl bu ülkeye güç kullanmakta çok aceleci olduğunu gösterdi. Şimdi ise belki de kimsenin görmeyeceği bir düğmeye hafifçe basarak elektrik şoku verebilecekler,” dedi ve bu eldivenlerin piyasaya sürülmesinin "Amerikan halkına büyük zarar vereceğini" belirtti.

Üretici, cihazın ceza olarak, sadece “sözlü meydan okuma veya saldırganlık” sergileyen kişilere karşı veya çocuklar, hamile kadınlar veya yaşlılar veya engelliler gibi yüksek riskli gruplara karşı kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.