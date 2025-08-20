Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı, 76 kişi öldü

Afganistan'ın batısında, İran'dan dönen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüs ile iki başka araç arasında meydana gelen çarpışmada 76 kişi öldü.



Herat eyaleti hükümet sözcüsü Muhammed Yusuf Sadi yaptığı açıklamada, üç kişinin ise ağır yaralandığını söyledi. Ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirildi.



El-Faruk Ordu Kolordu Hastanesi başhekimi Muhammed Canan Mukaddes, cesetlerin çoğunun “tanımlanamaz” durumda olduğunu söyledi.



Kazanın dün gece meydana geldiği Herat şehri dışındaki Guzara bölgesindeki polis, otobüsün bir motosiklet ve yakıt taşıyan bir kamyonla çarpışarak yangına neden olduğunu bildirdi.



Sadi, otobüsün İran'dan başkent Kabil'e yeni dönen Afganları taşıdığını söyledi.



BM göç ajansına göre, bu yılın başından bu yana İran ve Pakistan'dan Afganistan'a en az 1,5 milyon kişi geri döndü. Her iki ülke de on yıllardır göçmenleri barındıran bu ülkelerden göçmenleri zorla çıkarmaya çalışıyor.



Geri dönenlerin çoğu yıllarca ülke dışında yaşadı ve gidecek bir yerleri olmadan, çok az eşya ile geldi.

