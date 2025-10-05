Göçmenleri taşıyan tekne battı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Midilli Adası'nın güney açıklarında battı.



Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden bir kadının hayatını kaybettiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği belirtildi.