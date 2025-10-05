Göçmenleri taşıyan tekne battı

Yunanistan'a kaçak giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Midilli Adası açıklarında battı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

Göçmenleri taşıyan tekne battı
Arşiv

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'nden 'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Midilli Adası'nın güney açıklarında battı.

Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden bir kadının hayatını kaybettiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...