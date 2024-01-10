Göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 3 ölü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı.



Kazada düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybetti, biri yaralandı.



Kazadan kurtulanlar teknede yaklaşık 36 düzensiz göçmen bulunduğunu aktardı.



Yaralı düzensiz göçmen, tedavi için Midilli Hastanesi'ne, kazadan kurtulan 8 kişi ise adadaki Göçmen Kabul ve Kimlik Tespit Merkezine götürüldü.



Kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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