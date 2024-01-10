Göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 3 ölü

Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 3 ölü
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı.

Kazada düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Kazadan kurtulanlar teknede yaklaşık 36 düzensiz göçmen bulunduğunu aktardı.

Yaralı düzensiz göçmen, tedavi için Midilli Hastanesi'ne, kazadan kurtulan 8 kişi ise adadaki Kabul ve Kimlik Tespit Merkezine götürüldü.

Kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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