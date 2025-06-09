Göçmenlik Dairesi'nden o da nasibini aldı: TikTok'un en çok takipçili fenomeni ABD'de gözaltına alındı

TikTok'ta en çok takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomeni Khaby Lame'in (Seringe Khabane Lame) Cuma günü Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda göçmenlik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Senegal doğumlu olan Lame, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği İtalya vatandaşı. 30 Nisan’da ABD’ye giriş yapan Lame’in, ICE açıklamasına göre vizesinin süresini aştığı tespit edildi ve gözaltına alındıktan sonra kendisine "gönüllü ayrılma" hakkı tanındı.



Pandemi döneminde ün kazanan Lame, 2020 Mart’ında İtalya’daki fabrika işinden çıkarıldıktan sonra içerik üretmeye başlamıştı.

SESSİZ AMA ETKİLİ TARIZYLA ÜNLENDİ

Sessiz ama etkili tarzıyla ünlenen Lame, sosyal medyada karmaşık “pratik çözümleri” gösteren videoları basit ve esprili biçimde yeniden canlandırarak büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

Genellikle konuşmadan kamera karşısında yaptığı ifadelerle tanınan Lame, TikTok'ta 162 milyondan fazla takipçisiyle internetin en tanınan yüzlerinden biri konumunda.