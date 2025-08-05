Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola hastaneye kaldırıldı

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, "Baba" ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi sinema tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Coppola, bu sabah hastaneye yatırıldı. 86 yaşındaki yönetmenin sağlık durumu hakkında şu an resmi bir açıklama yapılmış değil.



Coppola, Temmuz ortasında Calabria’daki Magna Grecia Film Festivali’ne katılarak son filmi Megalopolis’i tanıtmıştı. Festivalde gençlerle buluşan usta yönetmen, “Gençler bana dünyanın bir felaket olduğunu söylüyor ama ben, insanın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur, diye yanıt veriyorum. Hep birlikte çocuklarımız için yeni ve büyük bir gelecek inşa etmeliyiz” demişti.

YENİ FİLMİ İÇİN MEKAN ARIYORDU

Yaz aylarını kısmen İtalya’da geçiren Coppola, sonbaharda çekimlerine başlamayı planladığı yeni filmi için mekan arayışındaydı. 2024 Cannes Film Festivali’nde gösterilen ve eleştirmenler arasında geniş yankı uyandıran Megalopolis, yönetmenin kendi cebinden finanse ettiği 120 milyon dolarlık dev bir projeydi. Bu çarpıcı filmin yapım süreci de, Mike Figgis’in yönettiği Megadoc adlı belgeselle 2025 Venedik Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.



Francis Ford Coppola’nın İtalya ile, özellikle de Basilicata bölgesiyle derin bağları bulunuyor. Büyükbabası Agostino Coppola, 1900’lerin başında Bernalda kasabasından ABD’ye göç etmişti. Coppola, 1989’da Bernalda’nın fahri hemşehrisi ilan edilmiş, kasabada tarihi bir konak satın alarak otele dönüştürmüş ve bölge turizmini canlandırmak için çeşitli projelere imza atmıştı.