Göğü delen dev: Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı

İKİ SAATTEN İKİ DAKİKAYA İNDİ



Guizhou Eyaleti Ulaştırma Departmanı Başkanı Zhang Yin, köprünün açılışıyla birlikte bölgedeki ulaşımın devrim niteliğinde kolaylaştığını belirterek, “Köprü, iki yakadaki yolculuğu iki saatten iki dakikaya indirdi” dedi.



EKONOMİK VE SOSYAL KATKI



Yetkililer, köprünün yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni bir ivme katacağını vurguladı.



Guizhou eyaleti, dağlık coğrafyası nedeniyle binlerce köprüye ev sahipliği yapıyor. Devlet ajansı Xinhua’ya göre, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısı bu bölgede bulunuyor.



MÜHENDİSLİK REKORU



Üç yılı aşkın sürede tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, bin 420 metrelik ana açıklığıyla da “dağlık bölgelerde inşa edilmiş en geniş açıklığa sahip köprü” unvanını kazandı.



Yapı, yüksekliği bakımından dünya rekorunu elinde tutsa da, köprü ayaklarının kendi yüksekliği açısından rekor hala Fransa’daki Millau Viyadüğü’ne ait. 343 metrelik bu köprü, mühendislik harikaları arasında özel yerini koruyor.