Göğü delen dev: Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı
Çin hükümeti, 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü olan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nü hizmete açtı.
Çin’in güneyindeki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 28 Eylül’de düzenlenen törenle trafiğe açıldı.
625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü ünvanını alan yapı, yine aynı eyalette bulunan 565 metrelik Beipanjiang Köprüsü’nü geride bıraktı.
DEVLET TELEVİZYONUNDA CANLI YAYINLANDI
Dev yapının açılışında, mühendisler, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Devlet televizyonu, köprünün üzerinden geçen araçların ve bulutların arasında yükselen mavi destek kulelerinin drone görüntülerini canlı olarak yayınladı.
İKİ SAATTEN İKİ DAKİKAYA İNDİ
Guizhou Eyaleti Ulaştırma Departmanı Başkanı Zhang Yin, köprünün açılışıyla birlikte bölgedeki ulaşımın devrim niteliğinde kolaylaştığını belirterek, “Köprü, iki yakadaki yolculuğu iki saatten iki dakikaya indirdi” dedi.
EKONOMİK VE SOSYAL KATKI
Yetkililer, köprünün yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni bir ivme katacağını vurguladı.
Guizhou eyaleti, dağlık coğrafyası nedeniyle binlerce köprüye ev sahipliği yapıyor. Devlet ajansı Xinhua’ya göre, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısı bu bölgede bulunuyor.
MÜHENDİSLİK REKORU
Üç yılı aşkın sürede tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, bin 420 metrelik ana açıklığıyla da “dağlık bölgelerde inşa edilmiş en geniş açıklığa sahip köprü” unvanını kazandı.
Yapı, yüksekliği bakımından dünya rekorunu elinde tutsa da, köprü ayaklarının kendi yüksekliği açısından rekor hala Fransa’daki Millau Viyadüğü’ne ait. 343 metrelik bu köprü, mühendislik harikaları arasında özel yerini koruyor.