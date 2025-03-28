Gökdelenden taşan havuz suyu yayaları sürükledi: Myanmar'da 7,7 şiddetinde deprem

Myanmar'ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu, en az 15 kişi öldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Çin ve Tayland'da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedilen depremde bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi.

Ruili kentindeki bir gökdelenin üst katında bulunan havuzun suyu sarsıntının etkisiyle taştı.

Taşan su, metrelerce yükseklikten sokağa dökülerek yayaları sürükledi.

O anlar kameralara yansırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik açıklama yapılmadı.