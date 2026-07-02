Gökdelene çarpan pilotun günlüğünden intihar notları çıktı. "Uykusuzluk ve anskiyete yaşıyordu"

Çin 'in başkenti Pekin'de geçen hafta küçük bir uçağın kentin en yüksek binasına çarpmasıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybeden pilotun uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ve günlüğünde intihar etmeye ilişkin notlar bulunduğunu açıkladı.

Kazada pilot yaşamını yitirirken, yerde bulunan 13 kişi yaralandı.

UZUN SÜREDİR UYKUSUZLUK VE ANKSİYETE YAŞIYORDU

Yapılan açıklamada, 66 yaşındaki pilotun boşanmış olduğu, Pekin'de yalnız yaşadığı ve uzun süredir uykusuzluk ile anksiyete sorunları yaşadığı belirtildi.

Yetkililer, pilotun günlüğünde "hayatına son verme" düşüncesine ilişkin çok sayıda ifadenin yer aldığını açıkladı.

Açıklamada, olayın "kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise" olduğu ifade edildi.

SON UÇUŞUNDA ROTASINDAN ÇIKTI

Soruşturmaya göre Liu isimli pilot, 2021 yılında sportif pilot lisansı, 2024 yılında ise özel pilot lisansı aldı.

Olay günü Pekin'in Pinggu bölgesinde havalanan pilotun önce gözetmen eşliğinde, ardından tek başına uçuş yaptığı belirtildi.

Yetkililer, son yalnız uçuş sırasında pilotun kendisine tahsis edilen uçuş sahasının dışına çıktığını ve havaalanıyla irtibatının kesildiğini açıkladı. Kısa süre sonra iki kişilik uçak, Pekin'in merkezi iş bölgesinde bulunan 528 metre yüksekliğindeki CITIC Kulesi'ne çarptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN KALDIRILDI

Kaza, Pekin'deki hava güvenliği önlemlerini de yeniden tartışmaya açtı.

CITIC Kulesi'nin, Çin'in üst düzey yöneticilerinin bulunduğu Zhongnanhai yerleşkesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunması dikkat çekti.

Kaza sonrası olay yerine giden gazeteciler, gökdelenin üst katlarından birinin camlarında büyük bir delik oluştuğunu, bina çevresinde ise uçak parçaları ve küçük çaplı yangın izleri bulunduğunu aktardı.

Kazanın ardından Çin sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf ve videoların kısa süre içinde kaldırıldığı bildirildi. Olay yerinde görev yapan polis ekiplerinin ise gazeteciler ve vatandaşların binanın fotoğrafını çekmesini engellediği belirtildi.