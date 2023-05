Gökdelenler New York'u batırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti, her yıl 1-2 milimetre batıyor. Yeni yapılan bir araştırma, New York'u bekleyen tehlikeyi ortaya koydu.

Bilimsel araştırma dergisi, "Dünyanın Geleceği" tarafından yapılan yeni bir çalışma New York'u bekleyen tehlikeyi gözler önüne serdi.



Araştırmacılar, 1950 yılından bu yana New York kentini çevreleyen su seviyesinin 22 santimetre yükseldiğini açıkladı.

İklim krizi derinleştikçe, New York'un karşılaşacağı risklerin de artacağına işaret edildi.

GÖKDELENLER ZEMİNİ AŞAĞI İTİYOR

Su seviyesinin yükselmesine bir de New York'taki gökdelenlerin ağırlığı eklenince tehlike iyice artıyor. Araştırmaya göre New York'taki yapıların toplam ağırlığı, yaklaşık 771 milyon ton. Bu ağırlık ortalama 140 milyon filin ağırlığına denk. Bu büyüklükte bir ağırlık kentin zeminini aşağı doğru itiyor.



Böylece New York kentinin her yıl ortalama 1-2 milimetre battığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York ve diğer kıyı kentlerde batma tehlikesine karşı planlama yapılması gerektiğini söylüyor.



2014'te yapılan bir çalışmaya göre yalnızca ABD genelinde 50'den fazla kentin su altında kalma riskiyle karşı karşıya.