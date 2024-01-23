Gökten servet yağdı: Göktaşının fiyatı 200 bin euro

Almanya'nın Elmshorn kentinde Şahin Ailesi’nin bahçesine düşen göktaşına 200 bin euronun (6,6 milyon TL) üzerinde teklif verildi.



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Şahin ailesinin bahçesine nisan ayında göktaşı düştü. Uzmanlar tarafından incelenen göktaşının 3,7 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.



Mahmut Şahin, taş için çeşitli teklifler aldığını belirterek, Hindistan'dan bir alıcının iletişime geçtiğini bildirdi. Şahin, Katar'da açık artırmaya katılmayı düşündüklerini ve ABD'den ilgilenenler olduğunu söyledi.



Göktaşı için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Şahin, fiyatın 200 bin doların üzerinde olduğunu söyledi. Şahin, alıcının kim olduğunu ise açıklamadı.



Meteorit Çalışma Grubu üyesi Carsten Jonas, göktaşının Schleswig-Holstein'a düşen en büyük meteorit olduğunu ifade etti.

Jonas, göktaşının birkaç milyon kilometre yol kat ettiğini belirterek, "Elmshorn meteoriti Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geliyor." dedi.