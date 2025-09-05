Gökyüzü yarışı: Dünyanın en yüksek binası tahtını kaybediyor

2010’da tamamlandığından bu yana Dubai’nin simgesi haline gelen Burj Khalifa, dünyanın en yüksek binası unvanını kaybetmek üzere.

828 metre yüksekliğindeki gökdeleni geçmeye hazırlanan sadece Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) yeni projeler değil, komşu ve bölgesel rakip Suudi Arabistan da iki dev kuleyle yarışa giriyor.



NEDEN ÖNEMLİ?

Suudi Arabistan ve BAE, küresel mimaride ses getiren projelerle prestij ve dikkat peşinde koşuyor.

Amaç, petrol ekonomilerinden uzaklaşıp küresel yatırımları çekmek, turizmi artırmak ve bölgeyi inovasyon merkezi olarak konumlandırmak.

YENİ DEV PROJELER HANGİLERİ?

Rise Tower (Riyad): Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından geliştirilen ve 5 milyar dolara mal olacak kule, 2 kilometre yüksekliğe ulaşacak. Böylece Empire State’in dört katı boyuta çıkacak ve hem Burj Khalifa’yı hem de inşaatı süren Cidde Kulesi’ni geride bırakacak.



Cidde Kulesi (Burj Jeddah): Bin metreden yüksek olması beklenen gökdelenin yapımı hız kazandı.

Burj Azizi (Dubai): 725 metrelik kule, Burj Khalifa’dan kısa olacak. Ancak Gulf News, projenin neredeyse bin metreye kadar uzanabileceğini iddia ediyor.

TRUMP İMZASI DA VAR

Bölgedeki gökdelen projeleri arasında iki Trump Tower bulunuyor: biri Cidde’de, diğeri Dubai’de.

Suudi Arabistan’daki projeler doğrudan devlet destekli mega yatırımlar olarak öne çıkarken, Dubai’deki gökdelenler daha çok özel sektör girişimleriyle şekilleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA REKABET

İki ülke arasındaki rekabet yalnızca yükseklikte değil. Akıllı şehirler, yapay zeka odaklı altyapılar ve ileri kent planlamaları da yarışın önemli başlıkları. Bu projeler, Körfez’in “geleceğin teknolojik merkezlerinden biri” olma iddiasını güçlendiriyor.



