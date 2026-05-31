Gökyüzünde ''300 ton TNT'' gücünde patlama. NASA açıklama yaptı

NASA , ABD 'nin kuzeydoğusunda yaşanan güçlü patlama sesine açıklık getirdi.



NASA Haberlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jennifer Dooren, dün Dünya'ya doğru ilerleyen bir meteorun yerel saatle 14.06'da Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğusu üzerinde parçalandığını söyledi.

Dooren, olayın aktif bir meteor yağmuruyla bağlantılı olmadığını vurgulayarak, "Bu ateş topu doğal bir gök cismiydi. Uzay enkazının ya da bir uydunun atmosfere yeniden girişinden kaynaklanmadı." dedi.

Meteorun parçalanması sırasında açığa çıkan enerjinin yaklaşık 300 ton TNT'ye eşdeğer olduğunu belirten Dooren, bölgede duyulan yüksek sesli patlamaların da bu nedenle meydana geldiğini ifade etti.

NASA'ya göre meteor, yaklaşık 120 bin kilometre/saat hızla ve yaklaşık 64 kilometre yükseklikte ilerlerken parçalandı.

Bölgede yaşayanlar beklenmedik patlama sesleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları, seslerin evleri sarsacak kadar güçlü olduğunu aktardı.

BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kenti üzerinde yaşanmıştı. NASA'nın verilerine göre, bir ev büyüklüğündeki göktaşı yerden yaklaşık 23 kilometre yüksekte parçalanmış ve yaklaşık 440 bin ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkarmıştı. Patlama, yaklaşık 518 kilometrekarelik alanda camların kırılmasına neden olmuş, çoğu kırılan camlardan kaynaklanan yaralanmalar olmak üzere 1.600'den fazla kişi yaralanmıştı.