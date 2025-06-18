Gökyüzünde dev kül bulutu: Köyü sardı, uçakları durdurdu

Endonezya'da meydana gelen volkanik patlama, gökyüzüne yaklaşık 9,6 kilometrelik bir kül bulutu püskürttü.

Patlama nedeniyle turistik Bali adasına yapılan onlarca uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Bu uçuşlar arasında Cakarta ve Lombok'a giden iç hatların yanı sıra Avustralya, Çin, Hindistan, Malezya, Yeni Zelanda ve Singapur'a giden uçuşlar da bulunuyor.

Ülkenin Jeoloji Ajansı, Lewotobi Laki Laki Dağı'nın dün yerel saatle 17:35'te patladığını ve Endonezya'nın güneyindeki turistik Flores adası üzerinde 11 kilometre sıcak bir kül sütunu ortaya çıkardığını bildirdi.

Görüntülerde turuncu mantar şeklindeki bulutun, yakındaki Talibura köyünü sardığı ve 150 kilometre uzaklığa kadar görüldüğü kaydedildi.

Yetkililer ülkenin en yüksek alarmını verdi ve turistleri uzak durmaya çağırdı.

Denpasar Uluslararası Havalimanı'nın web sitesinde “yanardağ nedeniyle” kesintilerin yaşandığı belirtildi.

