Gökyüzünde facia: Havada başka paraşütçüye çarptı

Kaza, Cumartesi günü Skydive-Atlanta şirketine ait bir uçaktan yapılan atlayışta, Thomaston-Upson County Havalimanı’nda gerçekleşti.

Upson County Şerifi Dan Kilgore'un verdiği bilgiye göre, yere yaklaşırken Black’in paraşütü, başka bir atlayıcının paraşütüyle alçak irtifada çarpıştı.



Black, ana paraşütünü kesip yedek paraşütünü açmaya çalıştı ancak yer çok yakın olduğu için yedek paraşüt tam olarak açılmadan yere çakıldı. Olay yerine gelen ekipler, saat 16.30 civarında Black’in tarmac (uçak park alanı) üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

160'TAN FAZLA ATLAYIŞ TECRÜBESİ VARDI

Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış tecrübesi olduğu ve Georgia eyaletinin Locust Grove bölgesinden olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmaya Federal Havacılık İdaresi (FAA) de dahil oldu.



ABD’de Geçen Yıl Sadece 9 Ölüm: Ancak Risk Sıfır Değil



ABD Paraşütçülük Derneği verilerine göre, ülkede geçen yıl yaklaşık 4 milyon paraşüt atlayışı gerçekleştirildi ve bu atlayışlardan yalnızca 9’u ölümle sonuçlandı. Bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961’den bu yana en düşük sayı. Aynı dönemde yedek paraşüt kullanımı yüzde 12,3 oranında gerçekleşti; yaralanma oranı ise yüzde 5,6 olarak kaydedildi. En yaygın yaralanma ise iniş sırasında ayak bileği travmaları oldu.

AYNI YERDE SON 5 YILDA İKİNCİ ÖLÜM

Jasmine Black’in ölümü, Skydive-Atlanta tesislerinde son beş yıldaki ikinci ölümcül paraşüt kazası oldu.



2020 yılında, 18 yaşındaki Jeanna Triplicata ve 35 yaşındaki eğitmen Nick Esposito, birlikte gerçekleştirdikleri tandem atlayışta hayatını kaybetmişti. Ana paraşütün düzgün açılmaması sonucu havada spin hareketine giren ikilinin yedek paraşütü de çok geç açılmış ve tam olarak işlev görememişti.



Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.