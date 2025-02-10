Gökyüzünde örümcek yağmuru: Bilim insanları nedenini açıkladı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde, gökyüzünden süzülen yüzlerce örümcek, hem büyüleyici hem de dehşet verici bir doğa olayına sahne oldu. Yüzlerce örümcek, adeta bir "örümcek yağmuru" yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerde korku uyandırsa da uzmanlar bu doğa olayının tamamen zararsız olduğunu vurguladı.

Biyologlar ve araknologlar, örümceklerin bu davranışının arkasındaki bilimsel gerçekleri açıklamak için bir araya geldi.

Biyolog Kayron Passos, yerel bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada bu olayı “Bir örümcek orjisi” olarak tanımladı. Passos, dişi örümceklerin spermatheca adı verilen bir bölgeye birden fazla erkekten sperm depolayarak genetik çeşitliliği arttırdıklarını belirtti. Bu davranışın yavruların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağladığını söyledi.

