Gökyüzünde örümcek yağmuru: Bilim insanları nedenini açıkladı
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, "Parawixia Bistria" adlı örümcek türü, üreme ve avlanma döneminde devasa ağlar örerek adeta bir "örümcek yağmuru" yarattı. Gökyüzünden süzülen yüzlerce örümcek, Sao Thome das Letras bölgesinde halkı hem şaşkına çevirdi hem de endişeye neden oldu.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde, gökyüzünden süzülen yüzlerce örümcek, hem büyüleyici hem de dehşet verici bir doğa olayına sahne oldu. Yüzlerce örümcek, adeta bir "örümcek yağmuru" yarattı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerde korku uyandırsa da uzmanlar bu doğa olayının tamamen zararsız olduğunu vurguladı.
Biyologlar ve araknologlar, örümceklerin bu davranışının arkasındaki bilimsel gerçekleri açıklamak için bir araya geldi.
Biyolog Kayron Passos, yerel bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada bu olayı “Bir örümcek orjisi” olarak tanımladı. Passos, dişi örümceklerin spermatheca adı verilen bir bölgeye birden fazla erkekten sperm depolayarak genetik çeşitliliği arttırdıklarını belirtti. Bu davranışın yavruların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağladığını söyledi.
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