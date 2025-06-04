Gökyüzündeki ordu: İngiltere'den Ukrayna'ya 100 bin İHA’lık destek

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Örümcek Ağı Operasyonu" kapsamında Moskova'nın stratejik bombardıman uçaklarını imha etmesinin ardından, Kiev'e yönelik insansız hava aracı (İHA) tedarikini on kat artırarak yıllık hedefi 100 bine çıkardığını duyurdu.

473 MİLYON DOLARLIK İHA YATIRIMI



Bakanlık açıklamasında, bu hedefin yalnızca İHA'lar için 350 milyon sterlinlik (yaklaşık 473 milyon dolar) bir yatırım anlamına geldiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, NATO müttefiki Ukrayna’ya 2025 yılında toplam 4,5 milyar sterlinlik (yaklaşık 6 milyar dolar) yeni bir askeri yardım paketi sunulacağını ve yılbaşından bu yana 140 bin topçu mühimmatının teslim edildiğini söyledi.

ÜLKELER İHA TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİYOR



Healey, "İngiliz savunma şirketleri, Ukrayna’daki savaş alanından her gün dersler çıkararak, sivilleri korumaya ve aynı zamanda kendi ulusal güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik gelişmiş yeni insansız hava araçları geliştiriyor," dedi.

TARİHE GEÇEN İHA OPERASYONU



Ukrayna istihbarat servisleri, Rus hava üslerine kamyonlarla sokulan İHA’larla gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 1 Haziran'da aralarında nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının da bulunduğu 41 uçağın imha edildiğini ve yaklaşık 7 milyar dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi.

UKRAYNA'NIN OPERASYONU İHA ÇAĞINI BAŞLATTI



Ukrayna’nın bu operasyonu insansız hava araçlarının çağını başlattı.



Modern savaş artık cephelerle sınırlı değil ve coğrafi uzaklık güvenlik anlamına gelmiyor. Teknoloji ve yaratıcılık, geleneksel üstünlüğü altüst edebiliyor.