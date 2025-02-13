Gökyüzünü aşk aydınlatacak: 14 Şubat'ta Kuzey Işıkları görülecek!

Dünya'ya doğru ilerleyen güçlü bir Güneş fırtınası, Sevgililer Günü'nde parlak kuzey ışıklarını tetikleyebilir.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu haftanın başlarında Güneş'in dış tabakasındaki bir delikten bir rüzgar akımının yayıldığını bildirdi.



Akımın Dünya'nın manyetik alanında zayıf bir bozulmaya yol açacağı öngörüldü.

KUZEY IŞIKLARI NEREDE GÖRÜLECEK?

Bu da perşembe ve cuma günü Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde auroraların gökyüzünü aydınlatabileceği anlamına geliyor.



Meteoroloji Ofisi, İskoçya'nın kuzey ve batısındaki gökyüzünün nispeten daha açık olması nedeniyle orada auroraları görme şansının "çok daha yüksek" olduğunu aktardı.

Kuzey ışıkları veya aurora borealis, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanı tarafından kutuplara doğru sapması ve üst atmosferdeki atomlar ve moleküllerle etkileşime girmesiyle oluşuyor.