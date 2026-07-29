Gökyüzünü delen gizem. "Yanarak düşen bir uçak sandım"

Yeni Zelanda 'da birkaç gün arayla görülen iki büyük meteor, gece gökyüzünü aydınlatarak ülke genelinde büyük heyecan yarattı.

Pazar akşamı Güney Adası semalarında görülen ateş topunun ardından, salı gecesi saat 22.20 sıralarında Kuzey Adası üzerinde de benzer bir meteor gözlemlendi.

Araç kameraları, güvenlik kameraları ve meteor gözlem kameralarına yansıyan görüntülerde gökyüzünün büyük bir ışık huzmesiyle aydınlandığı görüldü. Olaya güçlü bir sonik patlamanın da eşlik ettiği bildirildi.

“YANARAK DÜŞEN BİR UÇAK SANDIM”

Meteoru gören çok sayıda kişi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Bir görgü tanığı, "İnanılmazdı. İlk başta yanarak düşen bir uçak olduğunu sandım." ifadelerini kullandı.

Başka bir kişi ise meteoru, "Turuncu renkteydi ve mor bir kuyruğu vardı. Üzerinden siyah parçalar dökülüyordu." sözleriyle anlattı.

Bir başka görgü tanığı da bunun hayatında gördüğü en büyük meteor olduğunu belirterek, "Kuyruğu neredeyse gökyüzünün tamamını kaplıyordu ve muhteşem renklere sahipti." dedi.

GÜÇLÜ SES HAYVANLARI DA ETKİLEDİ

Meteorun oluşturduğu güçlü ses yalnızca insanları değil hayvanları da etkiledi.

Bazı görgü tanıkları kuşların korkuyla havalandığını belirtirken, bir kişi "İneklerimiz adeta çılgına döndü." ifadelerini kullandı.

Başka bir tanık ise duyduğu sesi, "Sanki birisi metal çöp kutusuna taş fırlatmış gibiydi." diye tarif etti.

UZMANLAR GÖKTAŞI PARÇALARINI ARIYOR

Meteor ve göktaşı gözlemleri yapan Fireballs Aotearoa adlı kuruluşun yöneticisi Steve Wyn-Harris, olay sırasında evindeki jakuzide dinlenirken gökyüzünün aniden aydınlandığını söyledi.

İlk anda bunu yıldırım sandığını belirten Wyn-Harris, kısa süre sonra telefonuna peş peşe bildirimler gelmeye başladığını ifade etti.

Uzmanlara göre meteorla birlikte duyulan sonik patlama, cismin atmosfere oldukça derin şekilde girdiğine ve parçalarının yeryüzüne ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle Fireballs Aotearoa, özellikle Kuzey Adası'nın güney kesimlerinde yaşayanlara çevrede normalde bulunmayan siyah taşlara dikkat etmeleri ve bulmaları halinde kuruluşa haber vermeleri çağrısında bulundu.

150 YILDA YALNIZDA 10 GÖKTAŞI BULUNDU

Yeni Zelanda'da son 150 yılda yalnızca 10 göktaşı resmi olarak tespit edildi.

Uzmanlar, ülkeye çok daha fazla göktaşı düştüğünü ancak nüfusun azlığı, engebeli arazi yapısı ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle bunların büyük bölümünün bulunamadığını belirtiyor.

Fireballs Aotearoa'nın ülke genelinde kurduğu yaklaşık 200 meteor kamerası ile güvenlik ve araç kameralarının yaygınlaşmasının, gelecekte göktaşlarının yerinin tespit edilmesini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.